Ein 14 Jahre altes Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall in Künzell (Fulda) von einem Auto erfasst und verletzt worden.

Die 14-Jährige war am Samstag aus einem Linienbus ausgestiegen und noch hinter dem stehenden Bus über die Straße gelaufen. Dabei wurde sie vom Pkw eines 56-Jährigen erfasst, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Mädchen kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.