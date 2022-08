Nach einem Schockanruf bei einer älteren Frau in Eiterfeld (Fulda) haben Unbekannte am Mittwoch Geld und Wertgegenstände in Gesamthöhe eines fünfstelligen Eurobetrags erbeutet.

Nach Polizeiangaben vom Donnerstag erklärten die Anrufer der Frau, dass ihr Enkel einen Unfall verursacht habe, bei dem ein Fußgänger tödlich verletzt worden sei. Für die Kaution des Enkels müsse die Frau den fünfstelligen Betrag zahlen.