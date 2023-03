Hoher Sachschaden bei Wohnhausbrand in Weilmünster

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Weilmünster (Limburg-Weilburg) ist ein Sachschaden von rund 250.000 Euro entstanden.

Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer in der Nacht zum Sonntag auf einem Balkon im ersten Stock des Mehrfamilienhauses aus, so die Polizei. Ein Teil der Bewohner wurde von der Feuerwehr über die Balkone in Sicherheit gebracht, der Rest konnte das Gebäude selbstständig verlassen. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache war zunächst unklar.