Bei einem Brand in einer Gemeinschaftsunterkunft in Groß-Zimmern (Darmstadt-Dieburg) ist am Donnerstagabend ein Schaden von rund 20.000 Euro entstanden.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, entzündete sich ein Herd in der Gemeinschaftsküche. Das Feuer breitete sich aus. Die Feuerwehr konnte es zeitnah löschen. Verletzt wurde niemand.