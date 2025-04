Hoher Schaden bei Wohnhausbrand in Schlüchtern

In einem Wohnhaus in Schlüchtern (Main-Kinzig) ist in der Nacht zum Donnerstag ein Feuer ausgebrochen.

Veröffentlicht am 17.04.25 um 11:09 Uhr







Nach Polizeiangaben konnten alle Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen. Das Haus stand demnach in Vollbrand. Wieso es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar. Die Beamten schätzten den Schaden auf rund 200.000 Euro.