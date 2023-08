Toter in Neustadt ist vermisster 84-Jähriger

Mitte August war in einem Waldstück im mittelhessischen Neustadt ein Toter gefunden worden. Nun ist die Leiche identifiziert: Es handelt sich um einen 84-Jährigen, der als vermisst galt.

Spaziergänger hatten die Leiche in der vergangenen Woche in einem Bachlauf in dem Ort im Kreis Marburg-Biedenkopf gefunden. Dort hatte der leblose Körper vermutlich über einen längeren Zeitraum gelegen. Die Identifizierung des Leichnams war deshalb nicht sofort möglich.

Der 84-Jährige galt bereits seit einem Monat als vermisst. Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht, teilte die Polizei am Mittwoch mit.