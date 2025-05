IS-Unterstützer in Frankfurt zu mehr als drei Jahren Haft verurteilt

Wegen der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland ist ein 28-Jähriger vom Frankfurter Oberlandesgericht zu einer Gefängnisstrafe von mehr als drei Jahren verurteilt worden.

Veröffentlicht am 21.05.25 um 14:09 Uhr

Das Gericht sah es nach Angaben vom Mittwoch als erwiesen an, dass der Mann den Islamischen Staat (IS) über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr mit insgesamt 4.189,50 Euro unterstützte. Als Jugendlicher war er zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt worden. Während der Haft habe der zuvor westlich geprägte Mann Interesse am Islam entwickelt.