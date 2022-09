Ein mit internationalem Haftbefehl gesuchter mutmaßlicher Taschendieb ist am Mittwoch von Italien nach Deutschland ausgeliefert worden.

Ermittler erwarteten den 32 Jahre alten Mann am Frankfurter Flughafen. Er kam in Untersuchungshaft, wie die Polizei in Darmstadt am Donnerstag mitteilte. Der Verdächtige soll den Angaben zufolge bandenmäßig eine Vielzahl von Taschendiebstählen begangen haben. Das Amtsgericht erließ daher 2021 einen Haftbefehl gegen ihn.