Jugendliche zerschlagen Ei auf Kopf von 65-Jährigen in Bebra

Zwei Jugendliche haben am Dienstagabend in Bebra (Hersfeld-Rotenburg) einem 65-Jährigen ein Ei an den Kopf geworfen.

Wie die Polizei mitteilte, fuhren die Täter auf E-Scootern an dem Mann vorbei. Dabei zerschlug einer der Rollerfahrer das Ei am Kopf des 65-Jäh- rigen. Der Mann stürzte und verletzte sich leicht. Die Fahndung läuft.