Eine Frau ist in einem Hotel in Ginsheim-Gustavsburg (Groß-Gerau) von einem 13- Jährigen mit einem Messer verletzt worden.

Die 25-Jährige sei in eine Klinik gekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die beiden eine sexuelle Beziehung gehabt haben. Der Junge soll am Dienstag zu ihr in das Hotel gekommen sein. Zeugen entdeckten die Verletzte im Innenhof, die Polizei konnte den geflüchteten Jugendlichen ergreifen.