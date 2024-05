Unbekannte haben am Montag und Dienstag in Bad Nauheim (Wetterau) Kabel im Wert von 36.000 Euro von zwei Baustellen gestohlen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, durchtrennten die Täter in der Straße "In den Nußgärten" die Kabel und transportierten rund 400 Kilo davon ab. In der Frankfurter Straße entfernten Unbekannte die Anschlussleitungen zweier Turmdrehkräne.