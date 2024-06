"Influencer" gesucht: Mit einer neuen Kampagne wirbt Hessen bei Schulabgängern für ein Lehramtsstudium.

Darin werden Schüler und Schülerinnen zu "Followern", das Unterrichten zum "Influencen" und die Vertretungsstunde zum "Takeover", wie das Bildungsministerium am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Die Slogans der Initiative lauten unter anderem "Influencen kann man in Hessen studieren" oder "Sicher Dir 25 Follower pro Stunde". Bildungsminister Schwarz (CDU) sagte am Dienstag, Lehrerinnen und Lehrer seien "Influencer im besten Sinn".