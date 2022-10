Ein Streit in einer Kneipe in Limburg ist in der Nacht zum Sonntag eskaliert.

Eine 29-Jährige warf einem 43-Jährigen einen Bierkrug ins Gesicht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann habe diverse Gesichtsverletzungen erlitten. Gegen die Frau werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.