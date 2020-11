Zum Artikel Mordprozess : Mann soll psychisch labile Frau in Tod getrieben haben

In Limburg steht ein Mann vor Gericht, der eine psychisch labile Frau in den Tod getrieben haben soll. Sein Motiv soll "sexuelle Befriedigung" gewesen sein. In zwei weiteren Fällen wirft die Anklage ihm versuchten Mord vor.