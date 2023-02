Ein sogenannter Geisterfahrer hat auf der A7 einen Unfall verursacht.

Wie die Polizei meldete, befuhr ein 42-Jähriger in der Nacht zum Sonntag die A7 in Richtung Norden, allerdings in südlicher Richtung. Zwischen den Anschlussstellen Homberg (Efze) und Malsfeld kolldierte er mit dem Wagen eines 47-Jährigen. Der 42 Jahre alte Geisterfahrer, der 47-Jährige und sein Sohn wurden dabei leicht verletzt. Sie kamen in Kliniken. Der Schaden: rund 40.000 Euro.