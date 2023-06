Kran in Bad Vilbel in Flammen

Kurzmeldung Kran in Bad Vilbel in Flammen

Auf dem Gelände einer Firma in Bad Vilbel (Wetterau) ist am Dienstag ein Kran in Brand geraten.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, mussten die umliegenden Häuser vorübergehend geräumt werden, weil Gefahr bestand, dass der Kranausleger auf sie stürzen könnte. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar. Schaden: 150.000 Euro.