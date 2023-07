Fliegender Igel in Felsberg

Seltsame Geräusche in einem stillgelegten Schacht haben eine Familie im nordhessischen Felsberg zu einer noch seltsameren Entdeckung gebracht: einem Igel, der durch den Schornstein kam.

"Alles ging damit los, dass meine Schwiegermutter vergangenen Donnerstag Kratzgeräusche gehört hat", erzählt Rainer Herzog. Das Gekruschel ließ sich nur schwer lokalisieren. Schließlich kam Herzog an der Reinigungsklappe vom längst stillgelegten Schornstein seines Hauses in Felsberg-Gensungen (Schwalm-Eder) vorbei und hörte die Geräusche ganz deutlich. Er habe einen Vogel vermutet, der sich in den Schacht verirrt habe und keinen Ausweg mehr finde, sagt er.

Als er eine Taschenlampe anknipste, um in den Schacht zu leuchten, blickten ihm dann aber in die Knopfaugen eines Igels entgegen. Wie aber kommt ein Igel in einen gut zehn Meter hohen Schornstein?

Mittagessen eines Greifvogels?

Möglicherweise als potentielles Mittagessen eines Greifvogels, vermutet Herzog. "Der hat ihn vielleicht oben abgelegt und wollte ihn töten - und dabei ist der Igel vielleicht runtergefallen." Oder verlor ihn ein Raubvogel zufälligerweise direkt über dem Schornstein? Ebenerdig zugängig ist der Schacht jedenfalls nicht.

Die Geschichte von Fritzi, so hat die Felsberger Familie den Igel getauft, wird sich vermutlich nicht mehr klären lassen. Nachdem Herzog ihn mit einem Handschuh geschützt aus dem Schacht befreit und vom Ruß befreit hatte, setzte er das vor Angst eingerollte Tierchen in seinem Garten ab. Sichtbare Verletzungen habe es nicht gehabt.

"Als wollte er danke sagen"

Als er ein Schälchen mit Wasser neben ihn stellte, entrollte sich Fritzi wieder und trank ein wenig, beschreibt Herzog die nur wenige Minuten dauernde Beziehung zu dem Stacheltierchen. "Dann hat er sich noch einmal umgedreht, als wollte er Danke sagen, ist im Unterholz verschwunden." Das sei die ganze Geschichte, sagt Herzog und fügt hinzu: "Keine Geschichte, sondern eine Tatsache."

