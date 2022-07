Schauer und Gewitter ziehen am Freitag durch Hessen. Punktuell kann es stark regnen. Doch die nächste Hitze kündigt sich bereits an.

Nach einem überwiegend sonnigen Donnerstag kommen in der Nacht zum Freitag Schauer nach Hessen. Ein Tief aus Frankreich bringt auch Gewitter, wie hr-Meteorologe Marcel Herber am Donnerstag sagte.

"Einige Orte werden keinen Regen abkriegen"

Die Nacht verläuft demnach erstmal bewölkt, nach Mitternacht beginnt es zu regnen. Lokal eng begrenzt können kräftige Schauer bis zu 20 Liter Niederschlag pro Stunde und Quadratmeter bringen. "Das ist ein Anfang gegen die Trockenheit", sagte Herber.

Wo in Hessen wie viel Regen fallen wird, lässt sich ihm zufolge nicht vorhersagen. "Einen Schwerpunkt gibt es nicht", sagte er. "Einige Orte werden auch gar nichts abkriegen."

Am Freitag zieht das Blitz-Tief dann im Laufe des Tages schon wieder weiter. In der noch feuchten Luft können sich am Nachmittag aber weiter kräftige Schauer bilden, wie Herber erklärte. "Dann sind punktuell ähnliche Mengen möglich wie in der Nacht." Zwischendrin scheint bei Höchstwerten von 20 bis 28 Grad auch die Sonne.

Zweigeteiltes Wetter am Wochenende

Das Wochenende wird nach Angaben des hr-Meteorologen zweigeteilt. Am Samstag bleibt es im Osten und Norden Hessens bewölkt. Von Süden kommt das nächste Hoch nach Hessen. Höchstwerte: 22 bis 28 Grad.

Am Sonntag wird es in den nördlichen Landesteilen wechselhaft mit einzelnen Schauern. Im Süden wird es trocken und freundlicher. Dementsprechend unterschiedlich fallen die Höchstwerte aus: Im Norden werden 23 bis 26 Grad erreicht, im Süden bis zu 30 Grad.

Schrittweise höhere Temperaturen

In der neuen Woche steigen die Temperaturen schrittweise weiter an. Wie weit die Erwärmung gehe, sei noch unklar, sagte Herber. Ab Dienstag sei wieder mit Hitze zu rechnen, so der hr-Wetterexperte: "Sicher ist, dass es flächendeckend erstmal keinen Regen gibt."