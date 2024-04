Der Feiertag am 1. Mai könnte Hessen den bislang wärmsten Tag des Jahres bescheren. Allenfalls der Saharastaub trübt die Aussichten ein wenig. Am Donnerstag wird's dann wohl richtig dreckig.

Am Mittwoch steht Hessen ein heißer Tag bevor: Meteorologen erwarten bis zu 28 Grad. Damit wäre dieser Tag der bisher wärmste des Jahres. Beim bisherigen Wärmerekord am 6. April wurden in Michelstadt (Odenwald) 27,6 Grad gemessen.

Je tiefer, desto wärmer

Schon am Dienstag können sich die Hessinen und Hessen auf Temperaturen zwischen 22 und 27 Grad einstellen, begleitet von dünnen Wolkenfeldern und viel Sonnenschein. Gelegentliche Schauer oder Gewitter seien am Nachmittag und am Abend möglich, erklärte hr-Meteorologe Ingo Bertram.

Am Mittwoch steigen die Temperaturen dann voraussichtlich auf 23 bis 29 Grad. Am wärmsten wird es wahrscheinlich, wie schon am Dienstag, im Rhein-Main-Gebiet und im Kinzigtal. "Ganz allgemein: Je tiefer die Region liegt, desto wärmer wird es in der Regel", so Bertram.

Saharastaub könnte Wärmerekord verhindern

Trotz der Vorfreude auf warmes Wetter bleibt eine Unsicherheit: der Saharastaub, der seit Montag über Hessen zieht. "Eine dicke Staubwolke kommt aus Nordafrika über das Mittelmeer bis nach Deutschland", sagte der hr-Meteorologe. Das Phänomen entstehe, wenn es über der Sahara windig werde und der Staub in etwa fünf Kilometern Höhe weitertransportiert werde.

"Wenn wir Glück haben, bleibt der Himmel blau. Wenn wir Pech haben, erleben wir einen getrübten Himmel", meinte Bertram. Der könnte dann – wie schon an Ostern – milchig und gelblich erscheinen.

Der Saharastaub könnte auch darüber entscheiden, ob der Wärmerekord wirklich gebrochen wird. "Es besteht die Gefahr, dass sich mehr Wolken bilden, wodurch die Sonnenscheindauer reduziert und es weniger warm wird", erklärte der Wetterexperte.

"Blutregen" am Donnerstag?

Der Donnerstag werde dann unbeständiger und bringe weniger Saharastaub. Jedoch könnten teils kräftige Schauer und Gewitter den Staub herunterwaschen, was zu sogenanntem "Blutregen" führen könnte. Der Niederschlag würde sich dabei durch den Staub rötlich färben.

Der Dreck sammele sich dann beispielsweise auf den Fahrzeugen. "Für den Autoputz würde ich deshalb bis zum kommenden Wochenende warten", so Bertram. Das Phänomen trete in der Regel nur bei leichtem Regen ein. Bei einem starken Regen würde der Dreck wieder weggespült werden. "Den meisten Dreck auf Autos hat man, wenn es etwas tröpfelt", sagte Bertram.

Die Temperaturen liegen am Donnerstag voraussichtlich zwischen 19 und 26 Grad. Am Freitag soll es weiter abkühlen. Auch wenn es danach wechselhaft bleibe, sei eine allmähliche Erwärmung in Hessen in Aussicht, so Bertram.

April 2 Grad wärmer als im Durchschnitt

Der April präsentierte sich insgesamt wärmer als im Durchschnitt. Die Temperaturen lagen im Schnitt bei 9,5 Grad und damit 2 Grad über dem Wert der Referenzperiode von 1961 bis 1990. Dabei seien die warmen Tage am Montag und Dienstag noch gar nicht einberechnet worden, so der hr-Wetterexperte.