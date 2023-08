Ladendieb zückt Messer - Festnahme in Polheim

Kurzmeldung Ladendieb zückt Messer - Festnahme in Polheim

Ein angetrunkener Ladendieb hat am Mittwochnachmittag erst einen Supermarktmitarbeiter in Polheim (Gießen) mit dem Messer bedroht und dann die herbeigeeilten Streifenbeamten.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatte der 26- Jährige Lebensmittel in dem Supermarkt gestohlen. Er wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft.