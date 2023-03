Lagerhallenbrand in Rosbach

In Rosbach (Wetterau) hat am Freitag eine Lagerhalle in der Raiffeisenstraße gebrannt.

Am Mittag sei das Feuer gemeldet worden, teilte die Polizei mit. Verletzte gebe es keine. Die Brandursache und die Schadenshöhe seien noch nicht bekannt. Bei der Halle handelte es sich nach Angaben der Polizei um eine Produktionsstätte, in der Laser-Maschinen für Plexiglas gelagert waren.