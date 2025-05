Landesregierung intensiviert Austausch mit Rüstungsindustrie

Die Landesregierung will gemeinsam mit der heimischen Rüstungs- und Verteidigungsindustrie eine Strategie entwickeln, wie Hessens Unternehmen bestmöglich von der steigenden Nachfrage nach Sicherheitsgütern profitieren.

Veröffentlicht am 31.05.25 um 07:47 Uhr

In der vergangenen Woche traf sich Ministerpräsident Rhein (CDU) in Wiesbaden mit Vertreterinnen und Vertretern führender hessischer Unternehmen dieser Branche in Wiesbaden, wie der Regierungssprecher mitteilte.

"Das von der Landesregierung initiierte und landesweit koordinierte Vorgehen soll sicherstellen, dass hessische Unternehmen gezielt von den zusätzlichen, auf Bundes- und EU-Ebene bereitgestellten Mitteln profitieren", hieß es aus der Staatskanzlei.