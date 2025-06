Koch-Entscheidung naht offenbar

Eintracht-Verteidiger Robin Koch wird bekanntlich von Bayer Leverkusen umworben, in seinem Vertrag ist laut hr-sport-Infos eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 20 Millionen Euro verankert. Wie der Kicker am Donnerstag berichtet, soll Kochs Entscheidung bezüglich eines Wechsels oder Verbleibs bereits am Wochenende fallen. Die SGE will den Vertrag des Nationalspielers gerne verlängern - inklusive einer deutlichen Gehaltserhöhung. Dass Koch in Frankfurt bleibt, ist derzeit nicht unwahrscheinlich.