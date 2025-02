Bei einem Unfall auf der A3 in Richtung Würzburg wurde am Dienstagmorgen ein Sattelzug stark beschädigt. Für die Bergung musste ein Kran kommen. Offenbar hatte der 50 Jahre alte Fahrer in Höhe des Offenbacher Kreuzes die Kontrolle über den Sattelzug verloren und stieß frontal gegen einen Aufpralldämpfer. Die Verbindung zur A661 in Richtung Oberursel musste gesperrt werden. Der Fahrer blieb unverletzt.