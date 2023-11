Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bensheim im Kreis Bergstraße ist am Donnerstagmorgen ein Mensch tot geborgen worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war in der obersten Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten wurde demnach eine tote Person entdeckt. Die Feuerwehr brachte mehrere Bewohner in Sicherheit, umliegende Häuser wurden evakuiert. Die Ursache des Feuer ist noch nicht geklärt.