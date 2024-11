Linienbus erfasst Fußgängerin in Friedberg

Eine Fußgängerin in Friedberg (Wetterau) ist am Donnerstagmorgen von einem abbiegenden Linienbus erfasst worden.

Veröffentlicht am 22.11.24 um 17:09 Uhr

Die 52-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zum Zusammenstoß kam es, als die Frau am Bahnhof die Einfahrt zur Bushaltestelle überqueren wollte.