Überfüllte Schulbusse : Wetterauer Landrat schreibt Brandbrief an Landesregierung

In Schulen gelten strenge Abstandsregeln. In Schulbussen sind diese Regeln allerdings kaum einzuhalten. Denn die Busse sind meist rappelvoll. In einem Brandbrief an die Landesregierung fordert der Wetterauer Landrat jetzt den zusätzlichen Einsatz von Reisebussen. [mehr]