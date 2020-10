Protest in acht Metern Höhe

Aktivist Bürgi sitzt seit gestern auf einer Palette, die etwa acht Meter in der Höhe an einer Eiche befestigt ist. Er hat sich dort hochgeseilt und das Seil dann hochgezogen. Ihm geht es ganz gut, sagt er. "Ich bin hier am richtigen Ort."

Nur wenige Meter weiter sitzt Aktivist Picard auf einem Tripod. Er sitzt schon seit vor Sonnenaufgang da oben auf einem winzigen Brett und sagt, er habe alles was er brauche - auch noch genug zu essen. Er will so lange da oben bleiben, wie es geht. "Ich bin sehr motiviert."