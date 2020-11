Video

zum Video Naturschützer demonstrieren gegen Autobahn

Die lärmgeplagten Anwohner an der B3 in Mittelhessen wünschen sich sehnsüchtig, wieder ruhig schlafen zu können. Dazu müsste die A49 endlich fertig gebaut werden. Doch Naturschützer wollen das verhindern, denn die Autobahn soll mitten durch den Dannenröder Forst führen. Unter dem Motto "Wald statt Asphalt" haben sie an diesem Wochenende in Kirtorf demonstriert. [Videoseite]