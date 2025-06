Ein umgestürzter Lkw hat auf der B38 bei Fürth (Bergstraße) am Mittwoch zu einer stundenlangen Sperrung geführt.

Die Bergung dauerte am Abend noch an. Offenbar wegen fehlerhafter Beladung war der Lkw nach Polizeiangaben in einer Kurve an einem Bahnübergang auf die Seite gekippt und liegen geblieben. Der Fahrer wurde leicht verletzt. An der Unfallstelle liefen Betriebsstoffe aus.