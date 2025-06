Bei einem Unfall auf der A66 bei Steinau an der Straße ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Er prallte mit seinem Sportwagen gegen ein Geländer. Der Verkehr staute sich kilometerlang.

Laut Polizei verlor der 59-Jährige am Mittwoch gegen 13.40 Uhr auf einer Brücke zwischen den Anschlussstellen Steinau und Schlüchtern-Süd (Main-Kinzig) die Kontrolle über seinen Porsche. Der Wagen streifte Leitplanken links und rechts der Fahrbahn und prallte anschließend in ein Geländer.

Teile des Brückengeländers fielen auf die darunterliegende L3179. Weitere Teile hingen von der Brücke herab. Nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtschaden von 200.000 Euro.

Reifenplatzer als Ursache?

Warum der Fahrer die Kontrolle verlor, war zunächst unklar. Die Polizei prüft erste Hinweise, wonach möglicherweise ein Reifen an dem Porsche geplatzt sein könnte.

Autobahn und Landstraße mussten vorübergehend vollgesperrt werden. Es kam zum kilometerlangen Stau. Die provisorischen Reparaturarbeiten an der Leitplanke und dem Brückengeländer dauerten am Abend noch an, sollten laut Polizei aber noch am Mittwoch abgeschlossen werden.