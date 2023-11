Ein Unfall mit drei Lkw blockiert seit dem frühen Donnerstagmorgen die A5 zwischen Ober-Mörlen und Bad Homburger Kreuz. Dort war gegen 3 Uhr ein Lkw auf den Standstreifen geraten und gegen zwei in einer Nothaltebucht abgestellte Laster geprallt. Einer der Lastwagen hatte Wasserflaschen geladen, die sich über die Straßen verteilten. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde bei dem Aufprall verletzt, so die Polizei. Die A5 in Richtung Frankfurt muss wegen der Aufräum- und Bergungsarbeiten immer wieder zeitweise gesperrt werden - das sorgt seit dem Morgen für Behinderungen im Berufsverkehr.