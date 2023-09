Mann an Frankfurter Schule festgenommen

Kurzmeldung Mann an Frankfurter Schule festgenommen

Ein Mann mit Schälmesser und Tortenheber ist in einer Frankfurter Schule festgenommen worden.

Ein Zeuge habe den 55-Jährigen am Dienstagvormittag im Treppenhaus der Schule im Stadtteil Niederrad gesehen und die Polizei alarmiert, wie diese am Mittwoch mitteilte. Die Beamten nahmen den Mann fest. Er sei in verwirrtem Zustand gewesen.