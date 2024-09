Passanten in Frielendorf bedroht

Ein 40 Jahre alter Mann in Frielendorf (Schwalm-Eder) hat am Dienstag laut schreiend Passanten bedroht.

Veröffentlicht am 05.09.24 um 12:06 Uhr

Wie die Polizei am Donnerstag meldete, hatte er eine Gasflasche in der Hand. Ein 52-Jähriger trat ihm mit einer Gartenhacke entgegen, der 40-Jährige verletzte sich dabei leicht. Er wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht.