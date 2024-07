Die Polizei in Wiesbaden hat einen 79-Jährigen festgenommen, der eine 14-Jährige sexuell belästigt haben soll.

Er habe zunächst in einem Linienbus versucht, sich dem Mädchen zu nähern, berichteten die Beamten am Sonntag. Als die Jugendliche später ausstieg und sich auf die Terrasse eines Lokals setzte, habe sich der Mann neben sie gesetzt und ihr an die Brust gefasst. Während sie versuchte, aufzustehen, habe er sie an den Beinen zurück auf den Stuhl gezogen. Die 14-Jährige konnte schließlich flüchten und ihre Eltern verständigen. Diese riefen die Polizei.