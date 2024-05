Ein Mann ist in Neu-Isenburg (Offenbach) von einem Transporter überrollt und tödlich verletzt worden - vermutlich bei Reparaturarbeiten.

Ersten Erkenntnissen zufolge setzte sich das Fahrzeug aus ungeklärten Gründen am Donnerstagvormittag in Bewegung und erfasste den 32-Jährigen, wie die Polizei in Offenbach mitteilte.

Der Mann erlitt schwere Kopf- und Beinverletzungen, an denen er später im Krankenhaus starb. Nun suchen die Ermittler nach Zeugen.