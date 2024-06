Mann droht Anwohner mit Axt - Festnahme in in Groß-Zimmern

Kurzmeldung Mann droht Anwohner mit Axt - Festnahme in in Groß-Zimmern

Die Polizei hat am Sonntag einen 77 Jahre alten Mann nach Randalen in seinem Haus in Groß-Zimmern (Darmstadt-Dieburg) festgenommen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, habe der 77-Jährige andere Anwohner mit einer Axt bedroht. Einer der Hausbewohner alarmierte die Einsatzkräfte. Verletzt wurde niemand. Der Mann kam laut Polizei in eine psychiatrische Einrichtung.