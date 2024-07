Mann in Frankfurt schießt auf Ex-Partnerin

Ein Mann soll in der Nacht zum Samstag im Frankfurter Stadtteil Eschersheim auf seine Ex-Partnerin geschossen haben, als diese am Fenster ihrer Wohnung stand.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei erst am Montag mitteilten, wurde die 61-Jährige nicht verletzt. Ein Spezialeinsatzkommando habe den 58-Jährigen in seiner Wohnung in Niddatal festgenommen. Das Projektil beschädigte die Fensterscheibe.