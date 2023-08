Ein 27-Jähriger ist in Oberursel (Hochtaunus) auf offener Straße von einem unbekannten Täter mit einem Messer angegriffen und verletzt worden.

Der 27-Jährige hatte am Samstagabend ein Café verlassen, um zu Telefonieren. Während er dabei in Richtung einer U-Bahn-Haltestelle ging, wurde er aus noch unbekannten Gründen von einem Unbekannten mit einerm Messer angegriffen, berichtete die Polize am Sonntag. Der Täter flüchtete, der Verletzte kam in ein Krankenhaus.