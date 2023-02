Polizisten am Tatort in der Frankfurter Innenstadt

Polizisten am Tatort in der Frankfurter Innenstadt Bild © Keutz TV-News

Mann in Restaurant auf Frankfurter Fressgass angeschossen

Ein 54 Jahre alter Mann ist in einem Restaurant in der Frankfurter Innenstadt angeschossen und schwer verletzt worden. Die Fahndung nach dem Täter läuft.

Die Schüsse in dem Restaurant in der Frankfurter Fressgass unweit der Alten Oper fielen am Mittwochabend kurz vor 22 Uhr. Ein 54 Jahre alter Mann wurde getroffen und ging schwerverletzt zu Boden, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich.

Der Täter konnte fliehen. Der Bereich um den Tatort in der Fressgass, die eigentlich Große Bockenheimer Straße heißt, wurde großräumig abgesperrt. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos. Was das Motiv des Täters gewesen sein könnte und in welcher Beziehung die Männer zueinander stehen, ist noch unbekannt. Die Zeugenaussagen müssten noch ausgewertet werden, erklärte die Polizei.