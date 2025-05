Mann klettert Hochhaus-Fassade in Frankfurt hoch

Die Polizei hat in Frankfurt einen Mann festgenommen, der ohne Sicherung verbotenerweise einen Wolkenkratzer hochgeklettert ist. Die Beamten nahmen den 25-Jährigen auf dem Dach in Empfang.

Die Beamten wurden am Freitagabend um 18 Uhr darüber informiert, dass eine Person an der Außenfassade eines 200 Meter hohen Wolkenkratzers in der Mainzer Landstraße heraufklettere.

Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt ohne jegliche Sicherung bereits auf halber Höhe des Gebäudes – eine hochgefährliche Aktion.

Illegale Aktion von Begleitern gefilmt

Die Beamten sicherten den Gefahrenbereich und nahmen den 25 Jahre alten Kletterer auf dem Dach des Hochhauses in Empfang. Er und drei Begleiter im Alter von 33, 24 und 20 Jahren, die die illegale Aktion dokumentierten, wurden vorläufig festgenommen.

Die Foto- und Videoaufzeichnungen wurden sichergestellt und deren Löschung veranlasst. Welches Hochhaus genau der Mann erklommen hatte, teilte die Polizei nicht mit.