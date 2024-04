Wer in (und an) Frankfurts Hochhäusern arbeitet

Die Skyline ist das Merkmal, das die Stadt Frankfurt von anderen deutschen Großstädten unterscheidet. Eine neue Filmreihe stellt Menschen vor, die in den markanten Hochhäusern wohnen und arbeiten - vom Fassaden-Kletterer bis zur EZB-Direktorin.

Fast 40 Hochhäuser mit über 100 Metern Höhe gibt es in Frankfurt, vier davon sogar über 200 Meter. Die Skyline von "Mainhattan" ist ihr Alleinstellungsmerkmal und soll noch weiter wachsen, wie der kürzlich vorgestellte Hochhausrahmenplan vorsieht. 14 zusätzliche Projekte will die Stadt bis 2040 ermöglichen.

Die Hochhäuser sind aber nicht nur Hingucker, sondern auch Arbeitsplatz für Tausende von Menschen. Die neue hr-Doku "Inside Skyline Frankfurt" in der ARD-Mediathek gibt Einblicke in normalerweise verschlossene Welten und begleitet Menschen, die das Leben in den Hochhaustürmen mitprägen.

100.000 Quadratmeter Bürofläche im Tower 185

Einer davon ist der Tower 185, das flächenmäßig größte Hochhaus Deutschlands. Hier werden rund 100.000 Quadratmeter Bürofläche vermietet, vor allem an Internationale Unternehmen und große Anwaltskanzleien.

Immobilienmanagerin Annette Kaiser steht vor der schwierigen Aufgabe, die Räumlichkeiten trotz sinkender Nachfrage an Büroraum gewinnbringend zu vermieten. "Die Zeiten sind herausfordernd", gibt die 55-Jährige zu. Mit der Einrichtung eines Muster-Büros soll Miet-Interessenten Lust aufs Büro gemacht werden, mit Wohlfühl-Inseln und flexibler Aufteilung.

Zum Feiern in der Stadt soll die höchste Event-Location Deutschlands einladen, das "Fifty Heights" in der 50. Etage mit 180-Grad-Panorama-Blick. Der Restaurantfachmann Daniel Löffler bereitet hier mit seiner Kollegin und dem Service-Team ein Fine-Dining-Menü vor.

Einblicke in unbekannte Bereiche der EZB

In der Skyline Frankfurts spielt der EZB-Tower eine Sonderrolle. Der markante Turm steht in einiger Distanz zu den anderen Wolkenkratzern der Skyline direkt am Main. Hier wird die Geldpolitik Europas gelenkt und verwaltet. Für die Dokumentation gewährt die Bank zum ersten Mal umfangreiche Einblicke ins Innenleben des Towers – auch in Bereiche, in denen noch nie gefilmt wurde.

Sicherheitsinspektor Maik Röhm erklärt beispielsweise, mit welchen Auflagen die Arbeit der Notenbanker geschützt wird und warum das "Headquarter Agreement" sogar die deutsche Polizei draußen hält.

Die Wirtschaftswissenschaftlerin Isabel Schnabel ist neben Chefin Christine Lagarde die einzige Frau im Direktorium der EZB. Alle sechs Wochen verkündet das Gremium die Höhe des Leitzinses. Der Film begleitet Schnabel und ihr Team bei den Vorbereitungen zur entscheidenden Sitzung.

Wohnen und Arbeiten im Omniturm

Der "Omniturm" mit dem markanten "Hüftschwung" schließlich verbindet Arbeiten und Wohnen mitten im Bankenviertel - als Vorreiter einer solchen Mischnutzung in Deutschland. Internationale Unternehmen arbeiten hier in durchgestylten Büroetagen mit sensationellen Ausblicken, wohlhabende Mieter haben es aus ihren Wohnungen nicht weit ins hauseigene Restaurant mit der schicken Bar.

Hinter den Kulissen führt Haustechniker Andreas Hofrichter durch labyrinthische Gänge und stellt die ausgeklügelte Versorgungstechnik vor. Und Fassadenkletterer Rui Pereira zeigt, welche Herausforderung der Wind für die Reinigung der glänzenden Fassaden bedeutet.