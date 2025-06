Mann mit Messerstich in Friedberg verletzt

Ein 30-Jähriger hat bei einem Streit am Montag einen 37-Jährigen in Friedberg (Wetterau) mit einem Messerstich in den Oberschenkel verletzt.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, konnte der mutmaßliche Täter gefasst und dem Haftrichter vorgeführt werden. Der 30-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.