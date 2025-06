Welpe in Hundekotbeutel entdeckt - Ermittlungen in Stadtallendorf

In Stadtallendorf (Marburg-Biedenkopf) ist am Donnerstag ein Hundewelpe in einem zugeknoteten Hundekotbeutel gefunden worden.

Stand: 05.06.25, 16:11 Uhr Link kopiert!







Link kopiert!







Der Beutel habe auf einer Wiese mit höherem Gras in der Nähe eines Spielplatzes gelegen, teilte das Polizeipräsidium in Gießen mit. Der Hund einer Zeugin schnüffelte am vergangenen Donnerstag an dem Beutel, wodurch die junge Frau auf den Welpen aufmerksam wurde. Ursprünglich hatte die Polizei berichtet, der Welpe sei in einer Mülltonne gefunden und die Zeugin durch Fiepen auf das Tier aufmerksam geworden. Eine Woche nach dem Vorfall korrigierten die Ermittler diese Angaben. Nach dem Fund nahm die junge Frau den Welpen mit zur Polizei. Von dort aus wurde er zu einem Tierarzt gebracht. Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet Zeugen um Hinweise.