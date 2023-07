Mann randaliert am Rettungswagen in Frankfurt

Nach einem erneuten Angriff auf seine Freundin soll ein Mann in Frankfurt am Rettungswagen randaliert haben, in dem die Frau behandelt wurde.

Nach Polizeiangaben vom Montag wurde der 29-Jährige festgenommen. Er soll die 26-Jährige am Samstagabend mehrmals attackiert und mit einem Messer verletzt haben.