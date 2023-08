In Wiesbaden hat ein Mann mit einem Luftgewehr auf eine Kinderbetreuerin geschossen. Die Frau kam mit einer Prellung davon. Die Polizei vermeldete einen schnelle Festnahme.

Der Vorfall ereignete sich am Freitagvormittag: Ein 23-Jähriger hat in der Schiersteiner Straße in Wiesbaden mit einem Luftgewehr aus dem Fenster einer Dachgeschosswohnung auf eine Kinderbetreuerin geschossen. Die 27-Jährige erlitt einen Bluterguss am Oberschenkel, wie die Polizei mitteilte.

Die Frau war gerade mit einer Gruppe von 14 Kindern im Grundschulalter über den Pausenhof einer Schule gelaufen, als sie getroffen wurde. Sie alarmierte die Polizei, die sofort mehrere Streifen schickte.

Wohnung des mutmaßlichen Schützen durchsucht

Die Beamten nahmen einen 23-Jährigen fest. Die nahegelegene Dachgeschosswohnung des Angreifers sei durchsucht worden. Dabei seien Luftgewehr-Geschosse und weitere Beweise gefunden worden. Gegen den 23-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.