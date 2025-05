Mann schießt mit Softair-Waffe - Festnahme in Kassel

Die Polizei hat in Kassel einen Mann festgenommen, der mehrfach mit einer Softair-Waffe geschossen haben soll.

Diese habe täuschend echt ausgesehen, teilte die Polizei mit. Zudem habe sich der 37-Jährige am späten Dienstagabend an einem Park mit einem Passanten geprügelt, der ihn aufgefordert hatte, das Schießen auf Dosen zu unterlassen. Dabei wurden beide Männer leicht verletzt.

Der 37-Jährige alarmierte nach der Schlägerei selbst die Polizei und wurde festgenommen. Die Beamten hatten bereits nach ihm gefahndet, weil er am Nachmittag an einem anderen Ort in Kassel mit der Pistole in die Luft geschossen haben soll.