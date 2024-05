Nach einem schweren Arbeitsunfall auf einem Firmengelände in Baunatal (Kassel) ist ein 41-Jähriger an den Folgen seiner Verletzungen gestorben.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, starb er am Dienstag im Krankenhaus. Der Mann war am Freitagmorgen von einem Gabelstapler mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Er soll im Arbeitskorb des Staplers gestanden haben, der von einem Kollegen bedient wurde, als das Fahrzeug aus unklaren Gründen zur Seite kippte. Der Fahrer erlitt einen Schock.