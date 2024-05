Mann nach Badeunfall in Riedstadt reanimiert

Am Riedsee in Riedstadt (Groß-Gerau) ist am Sonntagnachmittag ein Mann aus dem Wasser gerettet worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ging der 25-Jährige beim Schwimmen mit seinen Freunden aus noch ungeklärter Ursache plötzlich unter. Rettungsschwimmer konnten ihn aus dem Wasser holen. Er wurde reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht.