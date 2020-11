Video

zum Video Baunataler Unterkunft für Geflüchtete unter Quarantäne

In einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Baunatal sind 19 der 62 Bewohner positiv auf Corona getestet worden. Bereits am Samstag wurde eine erste Infektion bestätigt. Für die ganze Unterkunft ordnete der Landkreis daraufhin Quarantäne an. [Videoseite]